МК: Преснякова впервые рассказала о судьбе переехавшего в США старшего внука Пугачевой

Илья Резник отметил свое 85-летие. Поэт-песенник устроил праздничный концерт. Среди участников мероприятия оказались "Самоцветы". Солистка группы впервые высказалась о судьбе старшего внука Пугачевой, который переехал в США.

Елена Преснякова призналась, что, несмотря на переезд, у них отношения не испортились.

У нас сейчас хорошие отношения. Все хорошо у него. Мы созваниваемся часто. Он рассказывает мне о работе. Ему там очень интересно, - заявила Елена.

На вопрос МК, планирует ли музыкант возвращаться назад в РФ, она отвечать не захотела:

Не читайте интернет. Там байки одни.