Николай Расторгуев и Григорий Лепс спели дуэтом песню погибших в СВО героев

Народные артисты России Григорий Лепс и Николаев Расторгует исполнили совместную песню "Вообще-то здесь мог быть и ты". Автор композиции выступил Андрей Старинцев. Он является погибшим бойцом СВО.

Выступление прошло в рамках гала-концерта конкурса "АвторА!". Среди треков, присланных на конкурс со всего мира, оказались песни депутата Народного совета ДНР Марии Пироговой, музыканта из Донбасса Андрея Старинцева. Узнав о том, что авторы композиций погибли в Донецке в минувшем году, жюри решило, что их песни должны пройти в финал, несмотря ни на что.

Глава ДНР Денис Пушилин признался в ходе мероприятия, что Андрей Старинцев - его старый друг. По его словам, артист очень помогал ребятам на передовой своим творчеством.