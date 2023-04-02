Новый выпуск ЧБД собрал 25 млн просмотров: что там было и отзывы зрителей

За первые сутки выпуск популярного шоу ЧБД набрал 25 млн просмотров. Видео опубликовало сообщество проекта «ВКонтакте» вчера, 1 апреля. Гостями проекта стали Богдан Лисевский и Хасбик. К приглашению блогера зрители отнеслись критически, назвав его «раздутой фигурой» и «не смешным персонажем, над которым шутить неудобно».

Как пишет Виктор Гусев, «ожидание нового ЧБД оказалось лучше чем само ЧБД». Зритель уверен, что новый выпуск получился «хуже, чем было раньше, или стало не смешно». С ним согласился Роман Горбачёв. Он заявил, что «раньше было как-то вяло, но последний выпуск — просто дно».

Одна из поклонниц шоу написала, что «команда собралась полный угар, и она с самого начала стала угорать». Еще один зритель призвал не критиковать создателей передачи, а всего лишь дать им время. А вот Сеня Воробьев не увидел недостатков и признался, что «разбудил своим смехом весь подъезд». Лейла Кудрявцева поблагодарила ведущих за то, что они «сделали ее день».

Впрочем, у большинства зрителей все же остались неоднозначные впечатления. Им не понравилось вообще ничего. Кроме того, после отмены монетизации на YouTube проблемы, сопряженные с просмотром роликов во «ВКонтакте», зрители обсуждали не меньше, чем шоу.



