Новый выпуск телешоу «ЧБД» с Хасбиком за восемь часов набрал более 13 млн просмотров

Выпуск популярного проекта ЧБД («Что было дальше?») всего за восемь часов набрал больше 13 млн просмотров. В официальном сообществе телешоу в соцсети «ВКонтакте» разместили видео после существенного перерыва.

В качестве гостей телевизионного шоу выступили юморист Богдан Лисевский, а также знаменитый дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, которого еще называют Хасбик. В «ЧБД» гость должен рассказать историю, а комики должны попытаться угадать конец этого рассказа.

Напомним, с апреля 2019 года по январь 2022 года программа выходит на YouTube. После минувшего года наблюдался большой перерыв. В Сети появились слухи о том, что передачу закрывают. Продюсер шоу Дарья Морозова опровергла догадки журналистов. Она объяснила отсутствие новых выпусков проекта «межсезонной паузой».

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