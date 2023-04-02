НТВ: Жена Гоши Куценко Ирина Скриниченко сбежала с премьеры фильма с его участием

Гоша Куценко на днях представил киноленту «Любовь-морковь. Восстание машин». На красной ковровой дорожке вместе с исполнителем главной роли не оказалось его супруги Ирины Скриниченко.

Оказалось, что жена актера пряталась не только от камер, но и от знакомых и коллег Куценко. Буквально через полчаса после начала мероприятия фотомодель покинула зал.

Сам артист такое странное поведение избранницы объяснил нелюбовью к появлению на публике.

«Она публично ненавидит появляться», — сказал Гоша в эфире программы «Ты не поверишь!», которую транслирует телеканал НТВ.

Со своей супругой артист познакомился на одной вечеринке. Друзья актера уверяли, что никто и никогда не сможет затащить мужчину в ЗАГС. Однако 11 лет назад влюбленные тайно сыграли свадьбу.



