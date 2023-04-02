Первый выпуск нового шоу РФ «Экстрасенсы. Битва сильнейших» едва не закончился дракой

Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» стартовало с громкого конфликта. И это неудивительно, ведь никто не намерен прятать уступать. В шаге от драки оказались Олег Шепс и Влад Череватый. Их разнимали другие участники.

«Люди любят слушать муть. Это камень в огород конкурентов. Сказка про заблудшие души — это полный бред! Ожидал от соперников такие цифры, могу поклониться», - кричал Череватый.

Медиум оказался в бешенстве, когда увидел, как его работу оценили другие герои. Ведущий программы и экстрасенсы попытались успокоить победителя 23-го сезона, однако остановить проклятия было невозможно.