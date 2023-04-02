Певица Валерия трогательно поздравила своего мужа Иосифа Пригожина с 54-м днем рождения

2 апреля 2023 года в российском шоу-бизнесе свой очередной день рождения празднует известный продюсер Иосиф Пригожин. Одной из первых поздравила музыкального эксперта его жена.

В своем личном микроблоге в социальной сети певица Валерия оставила любимому супругу трогательные слова.

С днем рождения тебя, мой огненный Овен! Люблю, безумно дорожу, знай, что всегда буду рядом, - написала Валерия.

Нелишне заметить, что сам звездный продюсер поздравил себя тоже в соцсетях. Также в обращении Иосиф Пригожин, которому сегодня исполнилось 54 года, поблагодарил супругу за преданность.

Напомним, артистка и продюсер в браке с 2004 года. Их считают одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.