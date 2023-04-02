Племянник Андрея Кончаловского Дмитрий намерен отсудить у бывшей жены 18 миллионов рублей

Племянник Андрея Кончаловского обратился в суд с иском. Он намерен судится с бывшей женой — актрисой Ольгой Спиркиной. Родственник народного артиста планирует отсудить у женщины 18 миллионов рублей, 2 млн — за автомобиль, который был приобретен в браке.

По словам племянника Кончаловского, однажды он принял решение, что не будет «терпилой в отношениях». Через 2 года после состоявшегося развода мужчина узнал об изменах экс-жены.

«Когда узнал об делах амурных, меня переклинило. Единственный способ ответить — вот этот. Не могу прийти к ней с оружием и отомстить. Это является единственным способом, который есть у меня», — рассказал мужчина каналу НТВ.

Спиркина отрицает, что изменяла избраннику. По ее словам, она предпочитает менять мужей, поэтому за плечами у актрисы аж шесть браков.