Похорошевшая дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала видеоролик в роскошном образе

Больше года с Любовью Успенской выходит на сцену вместе со своей 33-летней дочерью. В связи с этим «королева шансона» повысила цены на свои выступления. На днях Татьяна Плаксина опубликовала новый видеоролик в роскошном образе.

Похорошевшая наследница певицы шокировала новой внешностью. Многие фанаты поддержали девушку, сравнив ее с Любовью Залмановной. Татьяне стали пророчить успешную карьеру.