Сергей Жуков снимет свою версию сериала «Ранетки»

Сергей Жуков и канал СТС приступили к производству новой драмы "Плакса". По утверждению авторов проекта, она станет новой версией популярного сериала "Ранетки".

Сам музыкант выступит шоураннером. Главную роль в фильме сыграет его дочь Ника Жукова. В создании также примут участие Иван Дмитриенко, Даниил Муравьев-Изотов, Диана Енакаева, Алексей Онежен и некоторые другие.

По сюжету сериала, успешный бизнес отца героини потерпел крах. Семья была вынуждена перебраться в маленький провинциальный городок из столицы. Здесь героине предстоит столкнуться иными порядками, которые отличаются от элитной школы. Девушка утешение ищет в музыке и создает собственный коллектив, что усилило противостояние с местными подростками.

Сергей Жуков признался, что он всегда мечтал популяризовать живую музыку среди детей. Дата премьеры "Плаксы" пока не называется.