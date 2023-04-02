Странное поведение певицы МакSим в Сочи повторилось на ее концерте в Твери

Об этом говорят видео с концерта, которые появились в Сети. На сцене певица выглядела уставшей и какой-то даже безжизненной. Кроме того, певица совершенно не справлялась с вокалом. Зрители заметили округлившийся живот у МакSим. Поэтому начали в очередной раз распространяться слухи о беременности звезды.