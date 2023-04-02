Сыну Валерия Золотухина Ивану не сообщили о смерти его звездного отца

Легендарный артист Валерий Золотухин ушел в мир иной еще десять лет назад. Все внимание на сегодняшний день приковано к его сыну от коллеги по цеху Ирины Линдт. Иван вырос настоящей копией звездного отца.

Наследник актера появился на свет в 2004 году. Сейчас парень учится в Московской театральной школе им. Табакова. Золотухин-младший сыграл в нескольких многосерийных фильмах.

Хочу стать таким же актером, как мой отец, но я — не он. У меня есть свой путь, свои планы, свои цели. Хочу и буду добиваться, чтобы про меня заговорили как про Ивана Золотухина, - отметил звездный наследник.

После смерти Золотухина его сыну сказали, что отец уехал в длительную командировку. О смерти Валерия Сергеевича мальчик узнал позже. Он не скрывает, что хотел бы пообщаться с родным человеком и сыграть на одной сцене.