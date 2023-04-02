Телеведущая Ксения Бородина сообщила об уходе из социальных сетей

Российская ведущая Ксения Бородина, экс-звезда Дома-2, заявила о том, что она планирует покинуть соцсети. Правда, уйдет из микроблога знаменитость лишь на некоторое время.

Ксения написала поклонникам, что она собирается отправится за пределы города. Бородина примет участие в духовных практиках. По словам ведущей, она не будет появляться в социальных сетях. По ее данным, ретрит пройдет Тверской области. Такие практики обновляют человека, позволяют ему справится с проблемами и якобы даже могут изменить ДНК, уверяет Ксюша.

Девушка отметила, что поездка будет проводиться на протяжении трех дней. Также теледива добавила, что надеется с легкостью перетерпеть отсутствие на просторах Сети.