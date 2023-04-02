Врачам чудом удалось спасти новорожденного внука певицы Славы

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Славенская) раскрыла подробности первых родов своей дочери Александры Морозовой. Звездная наследница впервые стала мамой еще 30 марта. У девушки родился мальчик.

Сама молодая мать ранее поклонникам признавалась неоднократно, что она переживает по поводу предстоящих родов. Как оказалось, не зря. По словам певицы Славы, процесс родов прошел не так гладко, как они ожидали. Малыш был обмотан пуповиной, а его сердечко плохо стучало.

Вы даже не представляете, что мы пережили, - написала Слава.

Однако исполнительница отметила, что врачи смогли спасти ее внука и сейчас жизни мальчика уже ничего не угрожает. Артистка в очередной раз поблагодарила всех столичных докторов, которые у Саши принимали роды.