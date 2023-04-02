Захар Прилепин назвал погибшего военкора Владлена Татарского смелым человеком

Захар Прилепин назвал погибшего Владлена Татарского смелым человеком. Публицист виделся с погибшим военкором незадолго до его смерти. В Телеграм-канале писатель назвал блогера смелым человеком.

«С Владленом мы виделись недавно, он приезжал в Луганск. Наметили совместные проекты, работа шла», — отметил Захар.

Прилепин вспомнил о коллеге как о ярком, смелом человеке. Он посетовав, что страну ждут «еще похороны».

«Пройдет неделя или две, опять разговор затеется о готовности к переговорам. Тем временем они готовятся атаковать. Будут атаковать в под Сватовом. Очень тошно», — написал Пилепин.

Напомним, сегодня прогремел мощный взрыв на Университетской набережной в кафе. В заведении сработало взрывное устройство. Жертвой взрыва в Петербурге оказался военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство мощностью более 200 граммов тротила принесла девушка, положив бомбу в статуэтку, которую и вручила погибшему.