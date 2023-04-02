Жена Макаревича раскритиковала нейрохирурга Кашеева за спасение женщин и детей России

Четвертая жена Андрея Макаревича (признан иноагентом) раскритиковала прославленного нейрохирурга Алексея Кашеева за то, что спасает жизни российских детей и женщин.

Некоторое время назад в своей соцсети доктор написал, что он не будет делать политические заявления или высказываться на злободневные темы. Как считает врач, он обязан заниматься врачебной практикой, а не лезть в политику.

«Спасение жизни выше личной эмиграции? Но чьи жизни вы сегодня спасаете в России, доктор? Жизни убийц и их детей? Или матерей? Действительно это стоит выше?» – написала жена Макаревича Эйнат Клейн.

Как видим, супруга основателя и лидера рок-группы «Машина времени» не понимает, почему российский хирург не покидает родину , а продолжает помогать гражданам РФ.