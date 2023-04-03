28-летняя Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали под Петербург из-за проблем со здоровьем

Последние несколько месяцев ходят тревожные слухи о плохом самочувствии Елизаветы Арзамасовой. Из-за этого 28-летняя актриса была вынуждена отказаться от части спектаклей, в которых играла главную роль.

Сегодня у поклонников появился очередной повод для беспокойства. Артистка сообщила, что они с мужем отправились в один из отелей, направленный на «полное восстановление здоровья».

Молодая жена фигуриста провела экскурсию по номеру и показала подписчикам, что в комнате стоит специальное массажное кресло.

«Мы отправились в романтическое оздоровительное путешествие. Уходим с радаров на несколько дней. Едем под Петербург», — написала Арзамасова актриса.

По словам самой Елизаветы, она впервые находится в подобном месте. Там все ориентировано на «снижение стресса».