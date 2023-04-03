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Грызлов рассказал о выполнении союзных проектов РФ и Белоруссии

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Грызлов рассказал о выполнении союзных проектов РФ и Белоруссии
В Мире
Посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов

Посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов рассказал о том, как выполняются разработанные прежде союзные проекты между Российской Федерацией и Белоруссией. Он подчеркнул, что многие из них выполняются быстрее по сравнению с теми сроками, которые обозначены в проектах. В качестве примера он указал на такую сферу, как налогообложение. Грызлов рассказал, что разработанные в этой сфере программы уже выполнены на 74 процента.

Посол РФ в Белоруссии также сообщил, что продолжаются разработки новых союзических проектов. Ранее Грызлов также выступил с заявлением по вопросу о размещении в Белоруссии ядерных ракет из РФ. Он заявил, что это размещение соответствует законодательству государств.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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