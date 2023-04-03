Актриса Алена Яковлева призвала не критиковать Ахеджакову из-за ее преклонного возраста

Алена Яковлева прокомментировала антироссийские высказывания Лии Ахеджаковой. Актриса попросила наконец-то оставить в покое «слишком пожилую» артистку из-за ее возраста.
При этом она подчеркнула, что не поддерживает антироссийскую позицию советской кинозвезды.
«Лия Меджидовна слишком пожилой человек. Мне порой кажется, ее нужно оставить ее в покое. Она была такая всегда. Ее прямо вот так, как сейчас, не нужно», — отметила Яковлева во время эфира шоу «Так сказать на Ютуб».
Также актриса прокомментировала поведение сбежавшего Дмитрия Назарова. После увольнения из МХТ Чехова опальный покинул Россию. Она отметила, что все резкие высказывания в сторону Российской Федерации являются некорректными.