Актриса Кристина Асмус объяснила свои изменения во внешности незапланированным гастротуром

Кристина Асмус ответила на критику внешности. Многие не оценили, что актриса заметно поправилась. Поэтому звезда решила опубликовать в личном блоге пост, в котором подробно описала причины таких изменений.

Асмус объяснила, что «виноват» во всем продюсер Георгий Малков, который привез ее в Сочи для написания сценария. Одной из причин поездки стал гастрономический тур.

"Да, набрала. И че? Зато мне тепло. Не переживайте, идеальные мои, я до вас скоро дотянусь. Скоро буду снова влезать в джинсы 24 размера и читать комментарии «накормите ее»," - написала в публикации Кристина.

Но нашлись подписчики, которые обрадовались рад обновленному имиджу любимицы. Некоторые фанаты заметили, что артистке хорошо в любом виде. Самое главное, чтобы ей было комфортно.