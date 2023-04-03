Анита Цой пообещала устроить банкет для жюри шоу «Маска» после окончания 4-го сезона

В феврале НТВ начал показ нового сезона шоу «Маска». В минувшее воскресенье на экраны вышел восьмой эпизод популярного развлекательного проекта.

Главным событием этого вечера стало разоблачение артиста, который скрывался по маской Скунса. Это оказалась 29-летняя дочь певицы Валерии Анна Шульгина. Правда, до процесса разоблачения жюри обратилось к Хомяку. Как заявил Алексей Воробьев, проштудировав подсказки, он сделал вывод, что под маской скрывается Анита Цой. В беседу вмешалась Валерия. Она отметила, что говорила совсем недавно с исполнительницей.

«Неделю назад я с ней разговаривала. Она сказала: “Ребята, спасибо большое, после окончания сезона должна вам банкет!”», — сообщила супруга продюсера Пригожина.