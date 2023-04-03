Артист Павел Воля запускает новое авторское вечернее шоу на телеканале ТНТ

16 апреля канал ТНТ представит зрителям свой новый проект. Речь идет об авторском вечернем шоу юмориста и шоумена Павла Воли. Каждую неделю в студию будут приходить разные гости — как обычные люди, так и звезды шоу-бизнеса.

Вместе с комиком они будут подводить итоги минувшей недели. При этом Воля будет делать это в свойственной ему юмористической манере, в лучших традициях федерального канала.

«Это будет "Шоу Воли", мое шоу и мой характер, мой взгляд на современное телевидение. Хотелось сохранить интригу для того, чтобы зрители увидели в эфире передачу без "спойлеров"» — говорит артист.

Павел также пообещал, что зрителям будет смешно наблюдать, как разворачиваются действия на экране. При этом муж Ляйсан Утяшевой добавил, что в шоу покажут вещи, способные искренне удивить.