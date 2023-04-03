Народная артистка из РФ Алена Яковлева после оглашения СВО высказала свою гражданскую позицию по поводу конфликтных событий. Как заявила знаменитость, она любит и всегда поддержит свою страну.

Но далеко не все звезды остались в трудный момент с Родиной. Некоторые артисты покинули РФ. Они сбежали за рубеж в поисках лучшей жизни. Алена Яковлева высказалась об уехавших коллегах по творческому цеху. Поделилась своим мнением артистка по поводу опального Дмитрия Назарова, который поливает грязью Россию.

"Прекрасный актер, он имеет право на точку зрения. Но дана ему индульгенция народного артиста. Его народ любит, он в этой стране работает на госслужбе и получает бюджетные деньги. Некорректно так высказываться", - считает Яковлева.

Поведение Анатолия Белого у нее вызывает уважение. Актрисе импонирует то, что он честно и открыто озвучил свою позицию.