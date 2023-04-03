Директор МакSим заявил, что певица реабилитируется и сейчас чувствует себя хорошо

Поклонники обеспокоены состоянием МакSим. В последнее время она выходит на сцену в плохом самочувствии. Концертный директор Марины Абросимовой (настоящее имя артистки) прокомментировал ее состояние после неудачного концерта в Твери.

Обеспокоенные фанаты призывали остановить издевательства над МакSим. Исполнительнице вновь стало плохо прямо на сцене, хотя в отличие от сочинского концерта она исполнила все песни. Директор звезды Павел Назаров заявил, что она сейчас восстанавливается и реабилитируется.

«Состояние у нее хорошее», — кратко сказал он.

Из всех версий фанаты склоняются к тому, что Марина страдает от последствий ковида. Беременность певицы отрицают, аргументируя это тем, что ее гастрольный тур запланирован до лета.