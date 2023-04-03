Дочь Валерии постаралась изменить голос на шоу «Маска», чтобы мать ее не узнала

Шену на шоу «Маска» ждали давно. Еще в минувшем году члены жюри были уверены, что дочь певицы Валерии скрывается под одной из масок. В новом сезоне подозрения пали на персонажа Скунса, который оказывался неоднократно в номинации на вылет, но был спасен. Вчера спасти его не удалось. Решающим стал именно голос жены Пригожина.

Как призналась позже Анна Шульгина, она сильно нервничала, поскольку хорошо знакома с каждым членом жюри и боялась выдать себя буквально всем. Поэтому певица серьезно отнеслась к проработке образа.

«Физика у меня была очень сдержанная. В жизни я резкий, эмоциональный, импульсивный человек, люблю посмеяться и жестикулировать. Скунс - полная противоположность. Также мне нельзя было применять вибрато, оно узнаваемо. Раскрывать тембр тоже. В определенный момент профессионалы советовали петь прямо, без переходов и мелизмов. Я доверилась и уже в первом выпуске работала на „расщепленках“. Оказывается, могу конкретно прям выдавать кабацкого мужика! Ранее даже представить себе не могла, что так могу!», - призналась дочь Валерии.