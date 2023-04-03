Екатерина Гусева очаровала Александра Новикова в эфире музыкального телепроекта «Три аккорда»

В минувшее воскресенье зрители насладились седьмым, заключительным выпуском телевизионного проекта "Три аккорда". Победительницей музыкального шоу стала Лариса Долина. Но были также другие участники, которых удостоили наградами от членов жюри. В том числе судьи отметили Екатерину Гусеву.

Певица исполнила часть композиции с композитором Александром Новиковым. Во время выступления она игриво танцевала, продемонстрировав артисту свое роскошное декольте. После завершения номера Александр обнял коллегу и горячо поцеловал ее в щёку.

«Не зря же я участвовала в проекте», — заявила Екатерина со сцены.

Многие члены звездного жюри тоже по достоинству оценили выступление Гусевой. Одной из поклонниц таланта артистки стала Любовь Успенская.