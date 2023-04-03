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Фанаты телешоу «Три аккорда» потребовали Первый выгнать певицу Ларису Долину из проекта

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Фанаты телешоу «Три аккорда» потребовали Первый выгнать певицу Ларису Долину из проекта
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Фото из открытых источников

Зрители программы «Три аккорда» постоянно требуют, чтобы из шоу выгнали одного члена жюри. Речь идет о Ларисе Долиной. Певица заняла судейское кресло в очередном сезоне шоу.

Как стало известно, на сайте отзывов о передачи появилось немалое количество гневных комментариев. Пользователи сделали заявление, что Долина совершенно на данную роль не подходит, поэтому потребовали от Первого канала ее заменить. Разгневанные телезрители при этом слов не выбирали.

Негативное отношение зрителей певица вызвала конфликтом с Александром Новиковым, членом жюри. После исполнения «Гоп-стоп» поэт раскритиковал звезду и аккуратно попросил не петь композицию в такой манере. На заявление Лариса Александровна крайне резко отреагировала. Она вступила в перепалку с коллегой, чем вызвала волну недовольства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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