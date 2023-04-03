Фронтмен «Землян» Киселев назвал SHAMAN нерукопожатным человеком

Фронтмен «Землян» Владимир Киселев сообщил, что SHAMAN для него является нерукопожатным человеком.

«Я не рукопожатен с ним, быть гражданином и им казаться — две огромные разницы. Когда мы пригласили его выступит в ДНР и ЛНР, он ответил: «Меня не пускает жена», — возмутился певец.

По словам основателя «Русской медиагруппы», Юлия Чичерина, певица Юта и ведущая Юлия Барановская побывали с концертами на Донбассе, несмотря на опасность. Музыкант добавил, что Ярослав Дронов имеет право отказываться от поездки в горячие точки, но здороваться с ним по-прежнему не намерен.

«В этот день SHAMAN выступал в этом концерте, хотя в записи из зала на Поклонной горе. Он имеет право. Не хочу с ним здороваться», — заключил Киселев.