Ларису Долину попытались отстранить от работы на Первом канале

Недавно Лариса Александровна Долина стала победительницей музыкального проекта «Три аккорда», которое выходит на Первом канале. Казалось бы, ни у кого нет никаких сомнений в том, что эта победа была заслуженной.

Тем не менее, у популярной российской певицы и народной любимицы есть много недоброжелателей. Недавно сама артистка рассказала в соцести, что многие интернет-пользователи были недовольны её появлением на этом вокальном проекте.

Злопыхатели даже не поленились писать гневные письма в редакцию Первого канала, добиваясь от руководства отстранения исполнительницы от дальнейшего участия в шоу «Три аккорда».

Однако, как отметила Долина, она в своей жизни неоднократно сталкивалась с такими вещами. Лариса Александровна заметила, что подобные случаи её, напротив, только закаляют.