Маша Распутина сообщила о процедурах омолаживания льдом и молодым вином

Маша Распутина поделилась секретами омоложения. Во время эфира телешоу «Звезды сошлись», которое выходит в эфир канала НТВ, певица рассказала о тех процедурах, которые она проводит.

Как призналась певица, последние 20 лет она ходит к одним и тем же косметологам. Но она их посещает нечасто. Артистка отдает предпочтение водным процедурам, пилатесу, йоге и еще двум способам омоложения, которые ей хорошо помогают.

"Протираю льдом каждое утро лицо, у меня лед с молодым вином есть, лимоном, эфирными маслами. Фитнес делаю для лица," сообщила звезда.

58-летняя Распутина посоветовала купить зубную щетку для массажа лица, отметив, что нужно «залезть внутрь, придержать щеку, а затем вытягивать все наверх». По словам Маши, это заметно улучшает овал лица.