МК проинформировал, в чем подставили подозреваемую в убийстве Татарского Трепову

Дарья Трепова, которая была задержана по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского, говорит, что она попала «в ловушку». Вопрос лишь в том, в чем и кто именно ее подставил. Очевидно, что у девушки не было путей отхода и прикрытия. Трепова была мишенью для специалистов.

Даже если Дарья себя взорвал или если бы не успела сбежать, то ничего страшного, это беспроигрышный вариант. У Треповой психическая нестабильность налицо - она страдала от постоянных мыслей о самоубийстве (травмированным нынче быть модно).

Также по всей видимости, девушка просто хотела продать свою родину. Предоставить информацию, которая была нужна. Ее использовали в корыстных целях. Ведь Владлен Татарский располагал очень важной информацией касательно БПЛА.



