Накануне Народный артист России Филипп Киркоров появился в Красноярске с концертом. Публика пришла в восторг при виде преобразившегося поп-короля отечественной эстрады. Одна из преданных фанаток даже поцеловала кумира. В ответ на это певец схватил девушку за грудь.

Филипп Бедросович продолжает гастрольный тур по городам России. 2 апреля 2023 года артист приехал в Красноярск. В Интернете появился видеоролик, как настойчивые девушки набрасываются на похорошевшего Киркорова.

Одна из поклонниц подошла с подарком к певцу, поцеловала его, пригласив сфотографироваться. При этом девушка положила его руку себе на плечо. Артист не растерялся и спустил руку ей на грудь. Фанатке это даже понравилось, она не сопротивлялась, а только мило улыбалась.

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