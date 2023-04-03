Опубликованы фото героев кинофильмов «Брат» и «Брат 2» спустя 25 лет после съёмок

В истории современной РФ пока что не был снят кинофильм, который бы общество полюбило сильнее, чем знаменитые картины Алексея Балабанова — «Брат» и «Брат 2».

Ленты с участием Сергея Бодрова по-настоящему можно назвать народными. Их цитируют, их наизусть знают, их по несколько раз пересматривают.

Как выглядели герои «Брата» и «Брата-2» во время съемок фильма и как выглядят сейчас? Многих актеров вы даже не узнаете.

Источник фото: sport24.ru

