Орлова показала новое фото своей новорожденной дочери

Телеведущая и певица Ольга Орлова, которая недавно родила долгожданного второго ребенка, активно делится с армией поклонников подробностями ухода за дочерью. Также она нередко публикует совместные снимки с малышкой.

На днях в социальных сетях артистка рассказала о детском массажисте, услугами которого она регулярно пользуется.

Пока Ольга записывала видео, девочка спокойно отдыхала на руках у специалиста. Внимательные фанаты отметили, что теледива при этом забыла по традиции закрыть лицо стикером девочке. Таким образом внешность дочери Орловой стала известна всем поклонникам.

Напомним, экс-«Блестящая» родила в начале февраля 2023 года. Девочка появилась на свет во втором браке с бизнесменом Валерием. Назвали ее Анной. От первого брака у исполнительницы есть наследник Артем, ему сейчас 21 год.



