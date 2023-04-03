Певец из РФ Филипп Киркоров осудил Валерию, проголосовавшую против Скунса в телешоу «Маска-2023»

По итогам последнего выпуска шоу «Маска-2023» в номинацию на вылет попали Горностай, Скунс, Гусеница. Зрители поспешили отдать свои голоса Гусенице, которая продолжила участие в проекте.

Жюри предстоял выбор между двумя участниками. Тимур Родригез заявил, что на этот раз хочет поддержать Скунса. Такое же решение последовало от Регины Тодоренко. Алексей Воробьёв при этом отдал голос Горностаю. Вслед за артистом за персонажа проголосовал Филипп Киркоров. Решающим стал голос Валерии. Певица проголосовала против Скунса.

По словам исполнительницы, несмотря на то, что изначально было трудно понять пол знаменитости, она уверена, что за маской грызуна скрывается ее дочь Анна.

Киркорова возмутило такое решение Валерии. Он заявил: «Ты сливаешь собственную дочь? Ты какая-то Снежная Королева».

В ответ супруга Пригожина сказала, когда поняла, что под маской скрывается SHENA, она растерялась и не знала, как правильно поступить. В итоге наследница певицы навсегда покинула шоу.