Певица из РФ Валерия проинформировала об интересном требовании в райдере певца Сергея Лазарева

В начале февраля на телеканале «НТВ» стартовал очередной сезон развлекательного телевизионного шоу «Маска». Вчера, апреля, российским телезрителям показали восьмой эпизод популярного проекта.

Пожалуй, самым главным событием прошедшего вечера стало разоблачение Скунса. Под маской грызуна долгое время пряталась 29-летняя дочь певицы Валерии Анна Шульгина.

Правда, до разоблачения супруга продюсера Пригожина поведала публике о необычном пункте в райдере певца Сергея Лазарева. По ее мнению артист, который 1 апреля отметил свое 40-летие, прячется под маской Скорпиона. Исполнительница предварительно задала наводящие вопросы, уточнив какой напиток предпочитает участник. Когда конкурсант заявил, что это чай с имбирём и мёдом, судья стала утверждать, что это точно Сергей Лазарев.