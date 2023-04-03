Подруга Андрея Миронова рассказала о причинах трагического исхода: «Его рвали на части»

Зоя Зелинская с Андреем Мироновым работала в «Кабачок 13 стульев». Также они выступали на одной сцене Современника. Вспоминая о прошлом, артистка отметала, что актером восхищались многие, а весь репертуар выстроился под его график, поскольку Миронову доставались преимущественно главные роли.

«Кроме занятости в театре, у Андрея были эстрада и кино. Режиссеры и администраторы рвали его на части. Никто даже не думал, к чему это может привести!» —отметила она.

Как считает Зелинская, режиссер не нашел в себе сил, чтобы вовремя прекратить эксплуатацию знаменитости в нещадном темпе.