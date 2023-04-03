Полина Гагарина опровергла слухи о приёме лекарства «Оземпик» для похудения

Полина Гагарина решилась ответить на подозрения поклонников. Певицу заподозрили в приёме лекарства от диабета, который применяют еще для снижения лишнего веса.

На вопрос подписчика о том, как ей удаётся оставаться в такой прекрасной форме, Полина ответила, что сохраняет хороший внешний вид и подтянутую фигуру за счет спорта.

"Неужели вы не принимали «Оземпик»? Не спортом единым," - продолжили интересоваться пользователи.

На это Гагарина сказала, что все вопросы по поводу данного препарата являются для неё волнующими.

"Друзья, не перестану повторять, что это опасно! Я осторожный и даже пугливый человек," - добавила исполнительница.

Певица заверила, что любого рода вмешательство в организм сильно её страшит.