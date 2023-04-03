Полина Гагарина проинформировала о жизни после предательства: «Без любви смысла нет»

Полина Гагарина тщательно скрывает личную жизнь. Она не желает обсуждать ее публично. Но если личный опыт может помочь другим людям, певица не против поделиться им.

Одна из поклонниц спросила у артистки, как можно снова полюбить человека после болезненного расставания и предательства. Полина на это ответила, что без любви жизнь лишена смысла. Также она предложила поблагодарить жизнь за урок, который помог осознать, что так с собой обращаться нельзя. Гагарина добавила, что при таком подходе обязательно появится новая любовь.

К тому же исполнительница посоветовала, как преодолеть плохое настроение. По словам звезды, от хандры можно быстро избавиться, если с собой заключить договор и о плохом не думать в течение последующих 5-ти дней.