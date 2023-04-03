Резник рассказал об общении с Пугачевой: у них разные позиции по СВО

Илья Резник отмечает свой очередной юбилей. Прославленному поэту-песеннику исполняется 85 лет. К юбилейному шоу он подошел во всеоружии. Поэт вышел на сцену в белом фраке, выглядел энергичным, бодрым и даже похудел.

Однако подготовка к юбилею оказалось нервной. Многие артисты, которые исполняли главные хиты Резника, из РФ уехали. Алла Пугачева — в Израиль, Лайма Вайкуле — в Латвию. Любовь Успенская отказалась приезжать к мэтру, а Дима Билан в последний момент не приехал.

В отсутствии Примадонны ее песни исполняли другие звезды. «Старинные часы» спела Спиридонова, «Ты и я, мы оба правы» исполнила Мариам Мерабова, «Три счастливых дня» Резник отдал Дубцовой. В этот вечер поэт признался, что находится с Аллой Борисовной в нормальных отношениях. Между ними конфликта нет. Хотя тесного общения тоже из-за разных позиций по поводу СВО тоже.

Мы с Аллой друг друга всегда поздравляем с Новым годом, днем рождения. Пока она не поздравила меня, но думаю, что позвонит, - сказал Резник.