РИА «Новости»: Поклонники певицы МакSим призвали остановить ее концертный тур по городам РФ

Поклонники российской исполнительницы МакSим обеспокоены состоянием здоровья любимицы. Фанаты даже потребовали остановить концертный тур артистки. Об этом пишет сегодня РИА Новости.

Как стало известно, фанаты певицы в Сети обратились к организаторам гастрольного тура с призывами не издеваться над Мариной. Они потребовали срочно прекратить гастроли по городам РФ.

Причиной такого обращения стало последнее выступление МакSим в Твери. Во время вступления звезда плохо себя чувствовала, как видно на кадрах. Кроме того, она еле стояла на сцене. С вокалом также были большие проблемы.

"Как больно смотреть на такое";

"Что еще нужно сделать, чтобы этот тур прекратить.

"Это же ненормально, это за гранью";

"Этот тур надо срочно остановить! Марине нужно себя беречь!" - отметили комментаторы.

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