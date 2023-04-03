SHENA объяснила, почему выбрала костюм Скунса в 4-м сезоне шоу «Маска»

В очередном выпуске развлекательного телешоу "Маска" на канале НТВ члены жюри раскрыли личность Скунса. Как оказалось, под этой маской скрывалась певица SHENA (Анна Шульгина).

В новом выпуске приняли участие Скорпион, Скунс, Хомяк, Горностай, Пудель, Мандрил, Мамонтенок, Гусеница. Ранее судьи уже разоблачили Ворона, Феникса, Пиковую Даму, Шаурму, Лисенка и Дикобраза.

Из всех членов жюри только певица Валерия узнала, кто прятался под маской. Это и неудивительно, поскольку Скунсом оказалась ее дочь.

Позже SHENA решила рассказать, почему выбрала именно этот костюм:

"Про Скунса думают, что он вонючка. На самом деле это милое, доброе животное, которое защищается. Мне порой также приходится в жизни защищаться, поэтому сделала такой выбор".