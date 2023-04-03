Скунса разоблачили в восьмом выпуске телешоу «Маска-2023»

Вышел 8-й выпуск четвертого сезона телешоу «Маска-2023». Канал НТВ показал очередной эпизод 2 апреля 2023. Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия, Регина Тодоренко, Алексей Воробьев угадывают, кто скрывается под персонажами.

В минувшем выпуске раскрыли Ворона, им оказался певец Ваня Дмитриенко. Всего осталось восемь участников. В номинацию на выбывание попали Горностай, Гусеница, Скунс, которого зрители не особо полюбили. Они спасли Гусеницу, отдав 57% голосов. На втором месте оказался Горностай – у него 26,4% голосов, а на последнем Скунс – с 18,6% голосов.

Далее судьи выбирать между Скунсом и Горностаем. Решающий голос был у певицы Валерии, которая давно подозревала, что под этой маской прячется ее дочь Анна Шульгина. Она оказалась права, там скрывалась певица Шена, которая и покинула проект.