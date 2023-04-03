Певица РФ Слава пожаловалась на ухудшение самочувствия после пережитых в роддоме волнений

Певица Слава на минувшей неделе впервые стала бабушкой. Ее наследница Александра Морозова родила ребенка в московской клинике. Ребенок появился на свет немного раньше срока, а молодой матери пришлось провести кесарево сечение.

Слава призналась, что у мальчика обвилась вокруг шеи пуповина, из-за этого наблюдались проблемы с сердцебиением. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Испугалась за ребенка все родственники. К счастью, сейчас Саша и ее сын чувствуют себя хорошо.

А вот сама певица настолько сильно перенервничала, что подорвала свое здоровье. Слава заявила, что она «свалилась» с температурой. Теперь артистка вынуждена остаться дома, отложить дела и заняться лечением. Самое печальное, что исполнительница не сможет приехать на выписку внука, чтобы не заразить кроху.