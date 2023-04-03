StarHit: актеру Александру Домогарову отказали в проведении 60-летнего юбилея в театре Моссовета

Российский актер театра и кино Александр Домогаров проинформировал о политике руководства театра Моссовета по отношению к актерам. В интервью корреспонденту StarHit артист высказал свое негодование. Он остался недоволен тем, что администрация культурного учреждения не посчитала нужным отметить его 60-летний юбилей.

По словам Домогарова, что такое решение является несправедливым. Знаменитость вспомнил, что похожим образом отнеслись и к Виктору Сухорукову. Руководство театра не предложило никакого чествования великому артисту, отмечающему свой 70-летний юбилей.

Александр ранее тоже обвинял Моссовет в создании некомфортных условий для работников. Домогаров сравнивал его с «режимным объектом», на который может пройти далеко не каждый.