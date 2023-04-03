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«StarHit.ru»: Стало известно, как сейчас живет знаменитый советский и российский актёр Владимир Носик

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«StarHit.ru»: Стало известно, как сейчас живет знаменитый советский и российский актёр Владимир Носик
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Фото из открытых источников

Сегодня свой день рождения празднует Народный артист РФ, знаменитый советский и российский киноактер Владимир Носик. Как сложилась судьба 75-летней звезды отечественного кинематографа, пишет «StarHit.ru».

Владимир Носик мог не обрести призвание, если бы не его старший брат. Именно Валерий вдохновил его на поступление во ВГИК. В 18 лет Валерий снялся в кино, что впечатлило 10-летнего Володю. Но судьба старшего брата сложилась трагично. В 1995 году он неожиданно скончался. Вскоре после трагедии Владимира приняли в Малый театр. По наследству ему досталась гримерка брата с табличкой «Носик».
В 1973 году Владимир Бенедиктович встретил Елену Зиничеву. В 1978 у пары родился сын Тимофей, в 1984 жена артиста родила близнецов Дашу и Катю. В 2002 году 23-летний Тимофей погиб в Кармадонское ущелье в составе съемочной группы Сергея Бодрова.
Через несколько месяцев после кончины Тимофея, его возлюбленная родила внучку Носику. Мудрый актер тогда не сломался. Он только отметил, что пути господни неисповедимы, и жизнь продолжается в новых поколениях.
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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