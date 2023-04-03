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У Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве Татарского, были психические расстройства

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У Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве Татарского, были психические расстройства
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Фото из открытых источников

Подруга Дарьи Треповой, которую подозревают в совершении теракта в кафе на Университетской набережной Петербурга, рассказала, что она пребывала в нестабильном психическом состоянии. Девушка часто жаловалась на депрессию и мысли о суициде.

У подозреваемой в убийстве военного корреспондента были серьезные психические расстройства.

"У нее были психические расстройства — это не шизофрения, конечно же. Жаловалась она, что пребывает в депрессивном состоянии", — рассказала близкая знакомая Треповой.

Как уточнила девушка, они вместе учились в СПбГУ на медицинском факультете. Ранее журналисты сообщили, что Дарья являлась студенткой экономического факультета. Впоследствии Трепову отчислили из вуза.

Собеседница также добавила, что ее знакомую нередко беспокоили ментальные проблемы. Причем настолько сильно, что она по этому поводу обращалась к медикам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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