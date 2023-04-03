В костюме Скунса на шоу «Маска» пряталась родственница певицы Валерии

В номинацию на выбывание в новом выпуске шоу «Маска» попали Скунс, Гусеница, Горностай. Зрители решили спасти Гусеницу. Они отдали ей половину голосов. Звездным судьям пришлось выбирать между оставшимися персонажами.

«Лично Горностаю обещаю, что буду за него бороться. Хочу, чтобы остался в шоу», – сказал Воробьев.

Решающий голос оказался у певицы Валерии. Артистка еще несколько выпусков назад предполагала, что Скунс - это ее дочь Анна Шульгина. 29-летняя девушка выступает на сцене под псевдонимом Shena (Шена). Тем не менее исполнительница проголосовала за уход этого персонажа.

Стоит сказать, что Валерию не подвело ее материнское чутье. Под маской оказалась Анна:

«Все-таки это ты! Какая я была бы мать, если бы не признала. Как осмелилась прийти на проект?»