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«Вокруг ТВ»: Екатерина Гусева поделилась своими впечатлениями от сотрудничества с Ларисой Долиной в «Трех аккордах»

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«Вокруг ТВ»: Екатерина Гусева поделилась своими впечатлениями от сотрудничества с Ларисой Долиной в «Трех аккордах»
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Фото из открытых источников

В прошедшее воскресенье, 2 апреля, вышел в эфир финал седьмого сезона популярного музыкального шоу «Три аккорда». Звездное жюри выбрало победителя проекта. Им стала Народная артистка России Лариса Долина, пишет «Вокруг ТВ».

Также сообщается, что приняла участие в этой программе Екатерина Гусева. Накануне в своих социальных сетях актриса поделилась эмоциями после общения с Ларисой Александровной. Как написала женщина, она испытала гордость после сотрудничества с Долиной и не разделяет негативные комментарии касательно певицы.

«Я согласилась принять участие в шоу, когда узнала, что Лариса Александровна тоже будет с нами. Выступать с ней - большая честь.  Еще в одном проекте и в одной команде», — заявила Гусева.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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