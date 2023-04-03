«Вокруг ТВ»: Екатерина Гусева поделилась своими впечатлениями от сотрудничества с Ларисой Долиной в «Трех аккордах»

В прошедшее воскресенье, 2 апреля, вышел в эфир финал седьмого сезона популярного музыкального шоу «Три аккорда». Звездное жюри выбрало победителя проекта. Им стала Народная артистка России Лариса Долина, пишет «Вокруг ТВ».

Также сообщается, что приняла участие в этой программе Екатерина Гусева. Накануне в своих социальных сетях актриса поделилась эмоциями после общения с Ларисой Александровной. Как написала женщина, она испытала гордость после сотрудничества с Долиной и не разделяет негативные комментарии касательно певицы.

«Я согласилась принять участие в шоу, когда узнала, что Лариса Александровна тоже будет с нами. Выступать с ней - большая честь. Еще в одном проекте и в одной команде», — заявила Гусева.