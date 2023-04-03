Врач-нарколог Алексей Казанцев объяснил заторможенность певицы МакSим во время концертов

Зрители, которые пришли на выступление певицы МакSим в рамках гастрольного тура по городам России, были поражены странным видом и состоянием здоровья звезды. Фанаты обратили внимание, что выглядит певица плохо, а поет еще хуже. Лицо у артистки отёчное, а поведение заторможенное.

В Сочи Максим не завершила концерт и покинула сцену. Организаторы были вынуждены вернуть деньги за билеты. Но история повторилась в Твери. Публика попыталась найти причины происходящему. Некоторые решили, что певица беременна, а остальные обвинили ее в злоупотреблении алкоголем.

Нарколог Алексей Казанцев объяснил ситуацию. По словам врача, он еще не встречал беременных в заторможенном состоянии. Доктор говорит, что МакSим поправилась из-за антидепрессантов либо иных лекарственных средств. Повлиять негативно на состояние звезды могли гормональные средства и психотропные вещества.

Он также напомнил, что у звезды была алкогольная зависимость, которая, возможно, не долечилась. Медик уверен, то исполнительнице необходимо срочно своим здоровьем.

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